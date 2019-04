Ratssitzung : Statt aufs Bürgerkonto setzt die Stadt auf Service-Center

Hückeswagen Auf das Bürgerkonto gab es kaum Resonanz. Die Hückeswagener Stadtverwaltung setzt deshalb auf das so genannte e-Gouvernment – die elektronische Abwicklung von Geschäftsprozessen der öffentlichen Verwaltung.

Norbert Heider trauert dem Bürgerkonto nach, weswegen der FaB-Ratsherr gerne einen Ersatz für diese Dienstleistung der Stadt hätte. Das machte er jetzt in der jüngsten Ratssitzung deutlich. „Ich halte das für sehr gut“, betonte er. Die Antwort von Bürgermeister Dietmar Persian war hingegen eindeutig: „Nein, einen Ersatz wird’s nicht geben.“ Denn schon auf das Bürgerkonto habe es kaum Resonanz gegeben. Vielmehr wolle die Hückeswagener Stadtverwaltung das so genannte e-Gouvernment forcieren – diese elektronische Abwicklung von Geschäftsprozessen der öffentlichen Verwaltung ähnelt dem Bürgerkonto letztlich in gewisser Weise.

Dabei war Hückeswagen am 1. Januar 2008 die erste Kommune in Deutschland, die das neue Bürgerkonto eingeführt hatte. Dabei ging es um ein Dienstleistungsangebot per Internet und den kurzen Draht vom Bürger zum Rathaus. Darüber war zum Beispiel ersichtlich, ob und in welcher Höhe man bereits Steuern und Gebühren an die Stadt gezahlt hat. Das Ganze konnte bei Bedarf auf kurzem Wege, ohne Aktenstudium und Schriftverkehr, geklärt werden. Voraussetzung jedoch war, man ließ sich im Internet eben dieses Bürgerkonto einrichten. Das ermöglichte den direkten Zugriff auf die eigenen Finanzdaten im Bereich kommunaler Steuern und Abgaben, und vor dem Zugriff Dritter waren die Daten mittels Passwort geschützt.