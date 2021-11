Anlaufstelle im Nordkreis : Stationäre Impfstelle zieht ins ehemalige BEW-Büro ein

Im ehemaligen BEW-Büro unterhalb des Bürgerbüros der Stadtverwaltung wird in Kürze die stationäre Impfstelle für den Nordkreis eingerichtet. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen / Oberberg Jetzt steht fest, wo in der Schloss-Stadt die Impfstelle für den oberbergischen Norden eingerichtet wird: in den ehemaligen BEW-Räumen in der Glashalle am Bahnhofsplatz. Start ist voraussichtlich Montag, 29. November.