BEW-Büro in Hückeswagen : Start von stationärer Impfstelle gelingt

Petra Meier-Frankenfeld geimpft von Ilonka Bösinghaus, und ihr Mann Johannes waren die Ersten, die in der Impfstelle ihre Booster-Impfung erhielten. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Die ersten Hückeswagener und Auswärtigen sind am Montag im ehemaligen BEW-Büro am Bahnhofsplatz geimpft worden. Ob ab Donnerstag weitere Termine gebucht werden können, soll sich heute entscheiden.

Der 62-jährige Hückeswagener ist an diesem Montagnachmittag nicht der einzige, der eher spontan in die Glashalle am Bahnhofsplatz gekommen ist. „Kann ich mich heute hier impfen lassen?“, will er, wie einige andere auch, von dem Mitarbeiter der Kreisverwaltung wissen, der die Wartenden vor der neuen Impfstelle betreut. Die Antwort ist klar: „Das geht momentan nur online und mit Termin.“ Diejenigen, die mit ihren Unterlagen in der Hand oder der Akten- oder Handtasche vor dem Eingang des ehemaligen BEW-Büros – die Räumlichkeiten gehören inzwischen der Stadt – warten, haben dagegen einen Termin. Den hatten sie sich am Samstag und Sonntag über die Internetseite www.obk.de/impfen gesichert. Bereits am Sonntagnachmittag waren für die Hückeswagener Impfstelle sämtliche verfügbare Termine bis Mittwochabend ausgebucht. Für die Impfstellen in Gummersbach und Waldbröl dauert es etwas länger, am Montagmorgen ging aber auch dort erstmal nichts mehr, wie Philipp Ising von der Pressestelle der Kreisverwaltung bestätigt.

„Ich bin Herzpatient und kann mir eine Corona-Infektion nicht erlauben“, erläutert der 62-jährige Hückeswagener den Grund, warum er bei der Impfstelle angefragt hat. Sein Hausarzt impfe momentan nicht, und seine zweite Impfung war bereits im Juni. Daher will er jetzt unbedingt die Booster-Impfung. „Die macht schon Sinn“, sagt er.

Die beiden Eingänge zur Impfstelle unterhalb des Bürgerbüros sind ausgewiesen – hier der Zugang vom Bahnhofsplatz. Foto: Stephan Büllesbach Foto: Stephan Büllesbach

Info Die Corona-Zahlen in Oberberg von Montag Infiziert 1587 (+ 35) Inzidenz 371,4 (+3,7) Hückeswagen 46 (+ 6) Radevormwald 68 (+ 6) Wipperfürth 95 (+ 10) Partienten in oberbergischen Krankenhäusern 27, davon elf auf der Intensivstation, wovon vier beatmet werden müssen (keine Veränderungen zum Vortag) www.obk.de

Stefan Hahn ist erleichtert. Der Mitarbeiter der Kreisverwaltung leitet die Impfstelle, und bis auf wenige Ruckler hat der Start gut geklappt. „Das Ganze muss sich noch was einspielen. Aber das war zu Beginn des Impfzentrums in Gummersbach auch nicht anders“, sagt er. Nachdem die etwa 150 Quadratmeter großen Räumlichkeiten übers Wochenende hergerichtet worden waren (unsere Redaktion berichtete), waren am Montagmorgen die letzten Feinarbeiten erledigt, der Impfstoff aus der Apotheke angeliefert und das Team noch einmal auf seine bevorstehenden Aufgaben vorbereitet worden. Das besteht aus den Ärzten und medizinischen Fachangestellten, die wie die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bereits Impfzentrum-Erfahrung haben, sowie Mitarbeiterinnen der Kreisverwaltung, etwa aus dem Umwelt- und Gesundheitsamt. Letztere sind vor allem für die An- und Abmeldung zuständig.

Wer einen Termin hat, wird von einem Mitarbeiter der Kreisverwaltung danach gefragt, ein Kollege des Wachdienstes trägt ihn in einer Liste aus, dann müssen sich die Wartenden in die Schlange einreihen. Je nach Uhrzeit werden sie aufgerufen und eingelassen. Im Eingangsbereich wird erst einmal die Temperatur gemessen. Ist die in Ordnung, geht’s zur Anmeldung. „Die Mitarbeiter in der Halle haben ein Auge auf die Leute, die zu uns kommen“, sagt Hahn. Sollte jemand deutlich zu früh sein, werde etwa auf die nahen Cafés und Einkaufsmöglichkeiten verwiesen. Wer nicht gut Stehen kann, bekommt einen Stuhl angeboten, die in der Glashalle stehen.

Allerdings gab es auch schon den ersten Ärger. „Die schicken alle weg, deren Zweitimpfung noch nicht mindestens sechs Monate her ist“, berichtet Thomas Hufenstuhl. Bei dem Hückeswagener und seiner Frauen liegt diese fünf Monate zurück, bei dem Ehepaar vor ihnen hätte es sich nur um eine Woche Differenz gehandelt. „Die berufen sich in der Impfstelle auf eine Anweisung der Kassenärztlichen Vereinigung“, berichtet Hufenstuhl. Das sei jedoch Blödsinn, denn sowohl der Bundesvorsitzende der KV als auch der Bundesgesundheitsminister hätten davon gesprochen, dass die Booster-Impfung schon nach fünf Monaten möglich sei. Kreis-Sprecher Philipp Ising versucht umgehend, dieses Problem verwaltungsintern zu klären, bekommt aber keine Auskunft. Heute, Dienstag, soll dazu eine Stellungnahme kommen.

Deutlich länger als ein halbes Jahr her hingegen ist die zweite Impfung einer 61-jährigen Radevormwalderin, die bei einem Hückeswagener Pflegedienst arbeitet. Sie war eine der Ersten überhaupt, die geimpft worden war und deren zweite Impfung noch aus Februar stammt. „Ich brauche die Booster-Impfung aus beruflichen Gründen“, sagt sie. Zwar arbeite sie nicht in der Pflege, als kaufmännische Angestellte aber habe sie täglich mit den Pflegekräften zu tun. Sie wisse, was das Virus mit einem anstellen könne, sind doch einige ihrer Kolleginnen bereits längere Zeit daran erkrankt. Eine sogar schon seit einem Jahr. „Vor dem Virus habe ich Manschetten“, sagt die Radevormwalderin, die einige Corona-Leugner kennt, deren Haltung aber nicht nachvollziehen kann. „Denen würde ich am liebsten sagen: Geht mal 14 Tage auf einer Intensivstation arbeiten ohne Schutzkleidung, wenn das nur eine Grippe ist.“