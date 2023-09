Jugend- und Sozialwerk in Hückeswagen Start ins Ausbildungsjahr bei der Gotteshütte

Eveline Rudakow ist eine jener neuen Auszubildenden, die sich für die Möglichkeit eines dualen Studiums entschieden hat. Die 19-Jährige kommt eigentlich aus Lindlar und lebt aktuell in Köln. „Das duale Studium bedeutet, dass ich an zwei Tagen pro Woche an der Universität bin und an drei Tagen in meiner Gruppe. Ich arbeite in der Mutter-Kind-Gruppe ‚Villa Liebenswert‘ am Johannesstift“, sagt sie. Während ihrer Zeit am Berufskolleg in Wipperfürth habe sie sich damit auseinandergesetzt, was sie beruflich machen könnte. „Ich wollte dann ein Praktikum bei der Intensiv-Wohngruppe ‚Nordlicht‘ der Gotteshütte machen – aus dem Praktikum ist ein Soziales Jahr geworden“, sagt sie und schmunzelt. Ihr sei schon immer klar gewesen, dass sie studieren wolle. „Das duale Konzept hat mich überzeugt. Ich hatte das Vorstellungsgespräch dann in der ‚Villa Liebenswert‘ – und das war so großartig, wir sind direkt ins Reden gekommen, und ich war sehr froh, als ich dann die Zusagen bekommen habe“, sagt die 19-Jährige.