Jugendzentrum Hückeswagen „Starker Samstag“ macht Kinder selbstbewusster

Den Offenen Treff für Kinder im Jugendzentrum an der Mehrzweckhalle gibt es schon seit einigen Jahren. „Entstanden ist das Konzept aus dem Angebot ‚Keinen Stress vor dem Fest‘ am Tag vor Heiligabend“, sagt Stadtjugendpflegerin Verena Tönnes, seit August die neue Leiterin des Jugendzentrums. Das habe an diesem Tag immer eine Kinderbetreuung angeboten, damit die Eltern in Ruhe die letzten Vorbereitungen für Weihnachten machen konnten. Der Treff findet an jedem zweiten Samstag im Monat statt und zieht mal mehr, mal weniger viel Publikum. „Er richtet sich gezielt an Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren. Die Idee war nun, das Angebot etwas zu konkretisieren“, erläutert Verena Tönnes. Daraus entstanden ist der „Starke Samstag“, der am kommenden Wochenende erstmals stattfindet.