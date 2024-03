Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Stand-Up-Comedy & Kabarett mit „Drama Türkin"

Na das kann ja heiter werden: Ein Drama, nicht für die rebellisch erfrischende und tiefgehende türkische Stand-Up Comedian Senay Duzcu, aber für ihre Gesellschaft, dass sie keine typische Türkin ist. Doch jeder Versuch, ihr den herkömmlichen Stempel aufzudrücken, scheitert. Als Deutsch-Türkin ist sie den Ewiggestrigen „zu modern“, den Jüngeren „zu traditionsgebunden“, den Männern als selbstständige Frau „zu emanzipiert“, heißt es in der Ankündigung. Genau dies thematisiert Duzcu am kommenden Samstag, 16. März, ab 20 Uhr in ihrer aktuellen Comedy-Show „Drama Türkin" im Kultur-Haus Zach an der Islandstraße.