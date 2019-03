Kultur-Haus Zach: Stand-Up-Comedy mit Thomas Schmidt

Hückeswagen Am kommenden Samstag, 23. März, gastiert Thomas Schmidt ab 20 Uhr im Kultur-Haus Zach an der Islandstraße.

Der Stand-Up-Comedian ist in Solingen aufgewachsen und lebt heute in Köln. Nach seiner Ausbildung zum Tischler startete er Anfang 2014 in die Welt des Stand-ups und gehört seitdem zweifelsohne zu den vielversprechenden Talenten der Deutschen Comedy. Jetzt ist er im Kultur-Haus Zach live mit seinem Programm „Alles kann! Nichts muss!“ zu erleben. Lässig und extrem lustig klärt er das Publikum in seinem Programm über die Tücken und Skurrilitäten seines Alltags auf. Dieter Bohlen, Costa Cordalis und Wolfgang Joop würden definitiv vor Neid erblassen, denn Thomas Schmidt hat das, wovon viele Männer und alle Frauen träumen: eine biologische Uhr, die immer nachgeht. Die langsamer tickt als der erbarmungslose Abriss-Kalender an Omis Küchenwand. Ein physiologisches Wunder. Denn Thomas Schmidt sieht jünger aus, als er schon ist, heißt es in der Ankündigung. Sein Dilemma: Er sieht viel jünger aus. Sehr viel jünger. Der Kölner Comedian weiß nur zu gut, wie es sich anfühlt, weniger Bartwuchs zu haben als Flipper. Er weiß, was es bedeutet, auf dem Pausenhof der neunjährigen Nichte als Mitschüler gehänselt zu werden. Und an der Kasse im Supermarkt den Ausweis zücken zu müssen. Alltägliche Absurditäten, die er genüsslich aufsaugt, originell verarbeitet und in seinem neuen Live-Programm „Alles Kann, Nichts Muss“ mit einer beeindruckenden Gelassenheit präsentiert. Er ist das personifizierte Trockendock der Deutschen Comedy. Cool, souverän und dabei wohltuend bodenständig. Denn im Grunde führt Thomas ein nahezu normales Leben. So wie wir alle. Trotzdem kommt er damit irgendwie nicht klar. So wie wir alle, teilt der Veranstalter mit.