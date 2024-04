Hochbehälter in Hückeswagen-Wiehagen Stämme verfault – BEW lässt Bäume fällen

Verärgert waren jetzt auch manche Hückeswagener, dass die Bergische Energie- und Wasser-GmbH (BEW) Ende voriger Woche mehrere Bäume auf ihrem Gelände in Wiehagen fällen ließen. Der Bereich rings um den Hochbehälter, Am Raspenhaus, ist nun kahl. Doch dafür gibt es offenbar einen Grund, wie BEW-Geschäftsführer Jens Langner auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte: „Im Rahmen einer Gefahrbaumfällung mussten dort drei Lärchen sowie zwei weitere Bäume – eine Tanne, eine Birke – gefällt werden.“ Hintergrund war, dass die Standsicherheit der Bäume nicht mehr gegeben war, denn die Stämme waren bereits verfault. Womöglich hätten einige der Bäume aufgrund des weit fortgeschrittenen Schadens schon den Sturmböen in dieser Woche nicht mehr standhalten können und wären umgekippt.