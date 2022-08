Hückeswagen will einen Titel verteidigen : Stadtradeln startet mit Info-Aktion

Zum Auftakt des Stadtradelns gibt es am Bergischen Kreisel wieder einen Infostand. Foto: Jürgen Moll

Oberberg Vom 4. bis 24. September haben die Hückeswagener einen Titel zu verteidigen. In diesen drei Wochen in den teilnehmenden Kommunen möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad erradelt werden.

Wenn es um die gesamten erstrampelten Kilometer in den drei Wochen des Stadtradelns geht, ist Wipperfürth bei der Gesamtkilometerzahl in der Regel eine Reifenbreite vor Hückeswagen. Da dort aber etwa die Hälfte an Menschen mehr lebt als in der Schloss-Stadt, gewinnt diese mit schöner Regelmäßigkeit die Pro-Kopf-Wertung. Überhaupt sind die beiden Städte im Oberbergischen kaum zu schlagen. Und das soll auch im nächsten Monat wieder so sein, denn vom 4. bis 24. September ist im Oberbergischen Kreis erneut zum Stadtradeln aufgerufen.

In diesen drei Wochen können alle Einwohner der teilnehmenden Kommunen möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad erradeln, wobei der eine oder andere motiviert werden soll, auf sein Auto zu verzichten. Am Ende wird festgestellt, welche die „fahrradaktivste Kommune“ in Oberberg ist. „Der Spaß und der Sport stehen wie immer bei dieser Aktion im Vordergrund“, versichert die Tourismusbeauftragte der Schloss-Stadt und Organisatorin des Stadtradelns in Hückeswagen, Heike Rösner.

Zum Start der Aktion am Sonntag, 4. September, haben sich die Verantwortlichen aus Hückeswagen, Marienheide, Wipperfürth und Radevormwald etwas Besonderes ausgedacht: Zwischen 10 und 16 Uhr gibt es in jeder der vier Kommunen Infostände, die neben kostenfreien Informationen zur jeweiligen Stadt oder Gemeinde und den touristischen Angeboten auch Stempelkarten zum Mitnehmen bereithalten. Diese können an jedem der vier Stände abgestempelt werden – und wer den vierten Stempel gesammelt hat, bekommt direkt am Stand eine kleine Überraschung. „Doch das Beste ist: Gleichzeitig hat man bei einer Tour von Radevormwald bis Marienheide schon die ersten Kilometer für sein Team erradelt“, betont Heike Rösner.

Zu finden sind die Stände in Hückeswagen am Bergischen Kreisel (Alte Ladestraße), in Marienheide am alten Bahnhof (Bahnhofstraße), in Wipperfürth am Schienenbus (Bahnstraße) und in Radevormwald am Marktplatz. Dort geht es um 13.30 Uhr los mit einer gemeinsamen Radtour der vier Bürgermeister bis Marienheide ein. An den jeweiligen Infoständen wird es dabei im Halb-Stunden-Abstand eine kleine Verschnaufpause geben. Interessierte können mitradeln.

(büba)