Radfahren im Oberbergischen Kreis Stadtradeln startet am Pfingstmontag

Auch der Hückeswagener Bürgermeister Dietmar Persian freut sich auf die Aktion: „Hückeswagen ist selbstverständlich auch 2023 beim Stadtradeln mit am Start. In der Schloss-Stadt gibt es viele begeisterte Radelnde – und das immer mehr auch im Alltag. In den letzten Jahren waren wir beim Stadtradeln immer vorne mit dabei. Das ist uns Ansporn, wieder richtig in die Pedale zu treten. Es ist gesund, gut fürs Klima – und der Wettbewerb macht am Ende natürlich auch noch viel Spaß.“