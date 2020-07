Stadtradeln in Hückeswagen : Mit dem Rennrad Kilometer sammeln

Stadtradeln in Hückeswagen

Ralf Dünner nimmt zum ersten Mal am Stadtradeln teil und nutzt dafür sein gebrauchtes Rennrad, das er vor kurzem erworben hat. Foto: Ralf Dünner

Hückeswagen Beim bundesweiten Stadtradeln 2020 sind seit knapp zwei Wochen auch 267 Hückeswagener aktiv. Ralf Dünner ist einer von ihnen – der 61-Jährige sammelt auf seinem Rennrad fleißig Kilometer.

Vor einigen Tagen, nach dem Start, erst hat sich Ralf Dünner beim Stadtradeln angemeldet. Der 61-Jährige war beeindruckt von der hohen Kilometerzahl, die die anderen Hückeswagener Teilnehmer bereits zusammengefahren hatten und von der er per Zufall erfahren hatte. „Es ist das erste Mal, dass ich teilnehme“, erzählt der Hückeswagener.

Koordiniert wird das Ganze von der Tourismusbeauftragten der Stadt, Heike Rösner. 2018 hatte die Schloss-Stadt erstmals an dem bundesweiten Wettbewerb für Kommunen mitgemacht und dabei bereits eine beachtliche Leistung erbracht – kreisweit hatten die Hückeswagener die meisten Kilometer erstrampelt. Noch vor den Wipperfürthern. Zu Ralf Dünner hatte Heike Rösner bereits mehrmals Kontakt – einmal, als er sich versehentlich falsch angemeldet hatte und dann noch einmal, als sie ihm erklärt hat, wie man auch ohne ein Smartphone die gefahrenen Kilometer einreichen kann. Sie nimmt ihre Aufgabe als Betreuerin ernst: „Ich freue mich einfach, wenn ich andere Leute vom Stadtradeln begeistern kann.“

Teilnehmer In diesem Jahr sind 40 Hückeswagener Teams mit 267 aktiven Radfahrern beim dreiwöchigen Stadtradeln vom 27. Juni bis 17. Juli angemeldet, vor zwei Jahren waren es „nur“ 214 Teilnehmer. Die Wipperfürther sind mit 37 Teams und 254 aktiv Radlern dabei.

Jetzt radelt Dünner, obwohl parteilos, im Team der CDU mit. „Wirklich integriert bin ich da aber nicht, ich bin da nur so reingerutscht“, sagt der 61-Jährige lachend. Aber er radelt sowieso lieber alleine oder mit seiner Frau zusammen, die er bisher allerdings noch nicht von einer Teilnahme überzeugen konnte. Momentan wartet der Hückeswagener auf besseres Wetter, um noch mehr Kilometer zu erfahren und sein neues Rennrad weiter auszuprobieren. Der „Einzelkämpfer“ hat bereits 30 Kilometer auf seinem vor drei Wochen gebraucht erworbenen Rennrad gesammelt. „Da bin ich jetzt richtig froh, dass ich das habe“, sagt Dünner. Gekauft hatte er es nämlich zunächst ganz ohne die Absicht, es im Rahmen des Stadtradelns zu nutzen.

Vierter Sieg in Folge

Vierter Sieg in Folge : Dormagen gewinnt erneut kreisweites Stadtradeln

Fit und aktiv in Hückeswagen

Fit und aktiv in Hückeswagen : Hückeswagener erradeln 14.228 Kilometer

Beruflich war der Außendienstler immer viel mit dem Auto unterwegs, als Kfz-Sachverständiger betreute er Kunden in einem großen Gebiet und musste manchmal bis zu 200 Kilometer am Tag fahren. Kein Wunder, dass er in seiner Freizeit seit jeher lieber zu Fuß oder auf dem Rad unterwegs ist. „Solange ich keine unhandlichen Gegenstände transportieren muss, mache ich alles ohne Auto“, betont Dünner.