Kläranlage Hückeswagen : Stadtparkteich-Substanz weiter unklar, aber ungefährlich

Hückeswagen Eine unbekannte Flüssigkeit war am vorigen Samstag auf der Wasseroberfläche des Stadtparkteichs zutage getreten. Die Folge war ein Großeinsatz von Feuerwehr, Ordnungsamt, Polizei und Unterer Wasserbehörde.

Das Rätsel um die Substanz, die am Samstag in den Stadtparkteich gelangt war (die BM berichtet), bleibt ungelöst. Die Analyse des Wupperverbands konnte keinen Aufschluss geben, teilt dessen Sprecherin Ilona Weyer mit. Immerhin konnte aber so viel geklärt werden, dass die Flüssigkeit unschädlich für die Gesundheit ist, weswegen sie nun über die Kläranlage an der Wupper-Vorsperre entsorgt wird.