Sponsoren gesucht für Blumenampeln Hückeswagen soll noch bunter werden

Das Stadtmarketing möchte das Zentrum noch bunter machen. „Schon des Öfteren wurde der Wunsch aus dem Einzelhandel und von Anwohnern geäußert, dass mehr bunte Blumen der Innenstadt guttun würden“, berichtet Monika Zöller, Geschäftsführerin des Stadtmarketing. Deswegen sollen im Sommer Blumenampeln an den Laternenmasten in der Innenstadt aufgehängt werden, wie es etwa bereits in Wipperfürth und Wermelskirchen der Fall ist. Verschönern sollen sie die Haupteinkaufsbereiche am Bahnhofsplatz, Etapler Platz, an der Island- und der Marktstraße.