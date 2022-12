Stadtkämmerin stelt Etat für 2023 vor In Sachen Haushalt bleibt es in Hückeswagen bei der ausgequetschten Zitrone

Für 2024 rechnet die Kämmerei dann, wie im Haushaltssicherungskonzept (HSK) vorgesehen, mit einem Überschuss. Der liegt nach bisherigen Berechnungen bei etwa 690.000 Euro. Auch 2025 (zirka 470.000 Euro) soll ein Plus erwirtschaftet werden, ehe es 2026 wieder ins Minus geht – und das mit gut 1,7 Millionen „nicht zu knapp“. Es gab aber auch gute Neuigkeiten für den Stadtrat: Der Oberbergische Kreis hat laut Bever seine Planungen sehr kurzfristig an eine aktuelle Gesetzeslage angepasst, was sich dann so auswirkt, dass die Jahre 2023 und 2024 nochmal deutlich besser abschließen – mit Überschüssen in Höhe von 1,65 und 1,72 Millionen Euro, so dass das Defizit in 2026 „nur“ noch zirka 6825 Euro beträgt. „Bei allen Unsicherheiten in der Planung ist hier vielleicht Licht am Ende des Tunnels“, betonte die Stadtkämmerin. Allerdings entstünden diese positiven Ergebnisse nur, da der Schaden durch Corona und die Folgen des Ukraine Krieges auch beim Kreis „isoliert“ werden müssen (s. Info-Kasten). „Es bleibt also spannend, inwieweit diese Planungen zutreffend sein werden.“