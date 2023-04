Hückeswagen wird etwas bunter Stadtimbiss wird zu einem echten Blickfang

An dem kulinarischen Angebot hat sich hingegen nichts verändert. Der Renner sind immer noch die kultigen Hotdog-Varianten, dessen Rezepte die heute 54-Jährige von Vorbesitzer Florin Iliescu übernommen hatte. Auch Hamburger, Pommes, Wurst und Co. stehen auf der Speisekarte, die unter anderem per QR-Code aufrufbar ist.