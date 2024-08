Wichtiger Treffpunkt in Hückeswagen Stadtbibliothek etabliert sich als „Dritter Raum“

Mit technischen Problemen hatte das Team der Stadtbibliothek in den vergangenen Monaten zu kämpfen. Das teilte Alexander Stehl, Leiter des Fachbereichs Bildung und Soziales bei der Stadtverwaltung, bei der Jahreshauptversammlung des Freundeskreises mit, als er die erkrankte Büchereileiterin Michaela Schmitz vertrat. „Es gab von Februar bis Mai Wifi-Probleme, die aber mittlerweile gelöst sind, sowie massive Netzwerkprobleme mit dauerhaften Performance-Einschränkungen, die dann in zwei Tagen komplettem Systemausfall gipfelten“, berichtete Stehl. Das liege an der alten Verkabelung, die noch aus den 90er Jahren stamme. „Das Gebäudemanagement möchte bis Jahresende eine neue Verkabelung installieren, vermutlich im November. Dafür muss die Bibliothek dann zwei Wochen geschlossen werden.“