Aus dem Hückeswagener Rathaus : Stadt will Waldflächen an Bever aufforsten

Stadt will Waldflächen an Bever aufforsten

Diese kleine Waldfläche an der K 12 nahe des Beverdamms will die Stadt mit Hilfe von Hückeswagenern wieder aufforsten. Foto: Büba Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Interessierte Hückeswagener können bei einer entsprechenden Aktion Ende November mithelfen. Im Umweltausschuss soll über das Projekt berichtet werden.

An vielen Stellen im Bergischen sieht es seit zwei Jahren trostlos aus, mussten doch viele Fichtenbestände nach den trockenen Sommern und dem einhergehenden Borkenkäfer-Befall gefällt werden. Auch Hückeswagen ist davon nicht verschont geblieben. Gerodet werden mussten unter anderem zwei Fichtenbestände oberhalb des Beverdamms. Sie sollen nun wieder aufgeforstet werden, worüber die Stadtverwaltung im nächsten Umweltausschuss am Dienstag, 30. August, berichten wird.

Aufgrund der Änderung des Bebauungsplans Nr. 44B müssen ökologische Ausgleichsflächen angelegt werden. „Hierfür wurden seitens der Stadt zwei Waldflächen an der Bever erworben“, heißt es in den Sitzungsunterlagen zum Umweltausschuss. Die beiden Flächen, um die es geht, liegen links und rechts der K 12 hinter dem großen Parkplatz am Beverdamm und mussten fast vollständig gerodet werden, weil auch dieser gesamte Fichtenbestand vom Borkenkäfer befallen war.