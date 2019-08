Wildblumenwiesen in Hückeswagen : Stadt will vier oder fünf Insektenhotels errichten

Hückeswagen Im nächsten Planungsausschuss am 3. September berichtet die Stadt über ihr Projekt, in Hückeswagen vier oder fünf Insektenhotels auf landwirtschaftlichen Flächen aufzustellen.

Die Stadtverwaltung könnte demnächst in neue Immobilien investieren – in Insektenhotels. Darüber wird sie am Dienstag, 3. September, in der nächsten Sitzung des Planungsausschusses der Politik berichten. Insgesamt stehen 6000 Euro im Haushalt für Projekte bereit, die im Sinne der Natur und deren Schutz eingesetzt werden sollen. Damit könnten laut Stadtverwaltung vier oder fünf Insektenhotels errichtet werden.