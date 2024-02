Kein Risiko mehr in Hückeswagen Stadt will sichere Anlage für Millionen vom Wupperverband

Daraus ergibt sich schon, dass nicht die komplette Summe auf einen Schlag verbraucht wird. Das zunächst nicht benötigte Kapital soll nun also auf dem Geldmarkt angelegt werden – und das nach der neuen Richtlinie so, wie auch ein sehr vorsichtiger Privatmann mit seinem Vermögen wirtschaften würde: geringes Risiko, auch durch breite Streuung, bei ebenfalls eher geringer Rendite-Erwartung. In der Verwaltungsvorlage zur Sitzung liest sich das so: „Die Anlage-Richtlinie muss geeignet sein, einerseits Renditeziele zu erreichen, andererseits finanzielle Verluste und Haftungsrisiken zu vermeiden bzw. erheblich zu reduzieren, was insbesondere durch eine hohe Diversifizierung erreicht wird.“ Festgeschrieben wird in der Richtlinie unter anderem auch, dass Aktienfonds nur einen Anteil von maximal 30 Prozent am Gesamtportfolio der städtischen Geldanlagen haben dürfen. Noch risikoreichere oder gar so spekulative Dinge wie Zinswetten scheiden komplett aus.