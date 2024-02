Hückeswagener Schulausschuss „Eltern-Taxis – Stadt will keine Straßen-Sperrung im Umfeld von Schulen

Die klar gekennzeichnete Hol- und Bringzone dort sorgt dafür, dass es zu keinen unüberschaubaren und gefährlichen Verkehrssituationen kommt. Auch an den anderen Schulen der Stadt ist die Lage eher entspannt, da auch die Hauptschule und die Grundschule in Wiehagen nicht an, sondern am Ende von Durchfahrtsstraßen liegen.