Hückeswagen nach der Starkregen-Katastrophe : Stadt verteilt 90.000 Euro an die Hochwasser-Betroffenen

Eine Palette mit Einstreu treibt vor der Reithalle an der Bevertalstraße über die Kreuzung – nach dem Starkregen sah es an vielen Stellen in Hückeswagen aus wie hier in Kleineichen. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Mehr als 30 Betroffene der Hochwasser-Katastrophe erhielten Anfang der Woche Geld vom Spendenkonto, das die Stadtverwaltung eingerichtet hatte. Bürgermeister und Stadtkämmerin sind beeindruckt von so viel Hilfsbereitschaft.

Genau sechs Wochen ist es her, dass sich über Hückeswagen (und weiteren Teilen im Westen Deutschlands) innerhalb von 24 Stunden so viel Regen ergoss, wie wohl noch nie zuvor. 160 Liter auf den Quadratmeter, festgestellt an der Mess-Stelle Bever-Talsperre, sorgten für ein so noch nicht gekanntes Hochwasser entlang des Beverbachs und der Wupper. Viele Gewerbe- und Industriebetriebe standen unter Wasser, aber auch etliche Privatpersonen haben seither mit den verheerenden Folgen zu kämpfen. Für sie alle hatte die Stadtverwaltung bei der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen ein Spendenkonto eingerichtet, auf das zwischenzeitlich eine erhebliche Summe eingegangen: „Der aktuelle Spendenstand beträgt rund 90.000 Euro“, teilte Stadtkämmerin Isabel Bever am Dienstag mit.