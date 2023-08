Auktion der Stadt Hückeswagen Im Internet gibt’s jetzt Möbel aus dem Bürgerbüro

Vor diesem Hintergrund bietet die Stadt im Zuge eines Versteigerungsverfahrens die Empfangstheke und die Eckschränke über die Plattform zoll-auktion.de mit den Auktions-IDs 812077 und 812729 an den Höchstbietenden an. Die Auktionsseite kann auch über die Internetseite der Stadt angeklickt werden. Die Auktionen starten morgen, Freitag, 15. August, 9 Uhr und enden am Sonntag, 24. September, 9 Uhr.