Feiern in Hückeswagen : Stadt und Vereine laden zum großen „Besser-als-Nix“-Fest

Vorm Hückeswagener Schloss wird am Samstag gefeiert – ohne 3G-Regeln, aber mit Masken an den Ständen. Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

Hückeswagen Bis zu 350 Besucher zeitgleich sind am kommenden Samstag auf dem Hückeswagener Schlossplatz zugelassen – sogar ohne 3G-Nachweis, aber mit Maskenpflicht in Warteschlangen an den Ständen.

Es soll ein richtig großes und schönes Fest werden am kommenden Samstag, 11. September, 12 bis 21 Uhr, auf dem Hückeswagener Schlossplatz. Die komplette Standliste für das „Besser-als-Nix“-Fest steht jetzt nach kurzer, aber heftiger Vorbereitung, teilt Torsten Kemper von der Stadt Hückeswagen mit. Bei dem Fest, dass die Schloss-Stadt Hückeswagen mit den Vereinen innerhalb kürzester Zeit als kleine Alternative zum Altstadtfest auf die Beine gestellt hat, bietet neben den Angeboten der Vereine auch einige professionelle Stände, so dass ein kulinarisches Angebot für jeden Geschmack präsentiert wird. Folgende Vereine und Anbieter haben ihr Kommen zugesagt – Hückeswagener Tennisclub 73: Weizenbier und „Tennisbällchen“ (Eierlikör mit Sahne),SC Heide: Bayerisches Bier und „Scavi & Ray“, THW Hückeswagen: Panhas und Kottenbutter, DLRG Hückeswagen: alkoholfreie Getränke, RSV 09 Hückeswagen: Bierstand (Pils), Crossfreunde Herweg: Flammkuchen und Pizza, Ritas Weinlädchen: Wein, Sekt, Secco und Federweißer, „Der Schinkenkönig“: Schinken vom Grill, Klaus Missenich: Reibekuchen, Pommes und Bratwurst, „Die Naschbar“: Kaffee und Süßes sowie Sven Rothardt: Burger in allen Variationen.

Auf dem Schlossplatz wird es nach Angaben von Kemper Platz für bis zu 350 Besucher geben. Diese Anzahl ist begrenzt, so dass am Eingang am Marktberg Märkchen ausgegeben werden, um die Anzahl der Besucher auf dem Gelände im Auge zu behalten. Auf dem Schlossplatz sind Biertische und Bierbänke sowie Stehtische aufgebaut, Pavillons und ein großer gespannter Fallschirm sorgen für Regenschutz. Die Verpflegungs- und Getränkestände werden auf dem Bereich der Zufahrt zum Schlossplatz errichtet. Jeder Besucher erhält beim Eintritt zwei Wertmarken zu je drei Euro, die für Speisen und Getränke eingelöst werden können.

Auf dem Schlossplatz gibt es auch Live-Musik – unter anderem spielen der Saxophonist Dirk Trümmelmeyer und Hardy’s Jazzband.

Da die Veranstaltung im Freien stattfindet, brauchen die Besucher keinen 3G-Nachweis. In den Warteschlangen an den Verpflegungsständen müssen aber Masken getragen werden.

Das „Besser-als-Nix“-Fest findet am Altstadtfestsamstag in der Zeit von 12 bis 21 Uhr statt, da das eigentliche Altstadtfest an diesem Wochenende aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste.

(rue)