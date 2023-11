Hückeswagener Politik entscheidet Stadt überträgt Kanalnetz an Wupperverband

Das Kanalnetz der Stadt und damit alle Pflichten zur kommunalen Abwasserbeseitigung gehen zum 1. Januar 2024 an den öffentlich-rechtlich organisierten Wupperverband über. Nach sehr langer und zwischendurch auch kontrovers geführter Diskussion in den unterschiedlichen politischen Gremien hat der Haupt- und Finanzausschuss das in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig bei zwei Enthaltungen der FaB entschieden.