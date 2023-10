Schwierige Lage auch in Hückeswagen Stadt stöhnt über Flüchtlings-Bürokratie

Mohanad will nicht einfach nichts tun. Der Flüchtling aus dem Irak hat sich eine Heckenschere gesucht und kappt damit in dem schmalen Beet vor dem Fenster des früheren Rektorinnen-Büros reihenweise verblühte Pflanzen. Geld gibt’s dafür nicht, aber Mohanad hat zumindest keine Langeweile. Der Iraker ist einer von 27 Geflüchteten, die seit Mitte September in dem zu einem Übergangswohnheim umgebauten alten Gebäude der Löwen-Grundschule an der Kölner Straße untergekommen ist.