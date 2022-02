Arbeitskreis Inklusion in Hückeswagen : Stadt stärkt Rechte von Behinderten

Hückeswagen Der Arbeitskreis Inklusion kann in den politischen Ausschüssen jetzt selbst Anträge stellen. Der Stadtrat machte den Weg jetzt einstimmig frei.

Schon seit einigen Jahren gibt es den sehr aktiven Arbeitskreis Inklusion in der Schloss-Stadt. Er setzt sich für die Belange von Menschen mit Behinderungen in Hückeswagen ein – und zwar ganz pragmatisch und dabei wirkungsvoll: Durch seine Anregungen wurden Bordsteine abgesenkt, ein Behinderten-WC im Zentrum eingerichtet, Ampelschaltungen verändert und vieles andere mehr getan, um alltägliche Hemmschwellen für behinderte Menschen erst offensichtlich zu machen und dann abzubauen. Seit 2020 entsendet der Arbeitskreis, in dem auch die politischen Parteien mitarbeiten, Vertreter in vier Fachausschüsse des Rats, so dass Inklusion schon dann als Thema gesehen und beachtet wird, wenn Beratungen zum Beispiel zu Bauprojekten oder zur Stadtplanung auf der Tagesordnung stehen.

Nun werden die Rechte von Menschen mit Behinderung auf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in Hückeswagen weiter gestärkt. Dazu wurde die städtische Satzung „über die Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderung“ um einen wichtigen Zusatz erweitert: Die Vertreter des Arbeitskreises Inklusion bekommen in den vier Fachausschüssen neben dem schon gegebenen Rederecht nun auch die Möglichkeit, eigene Anträge zu stellen und darüber beraten und abstimmen zu lassen. Bislang mussten sie sich erst an eine der Ratsfraktionen wenden, die dann den Antrag in die Beratungen der politischen Gremien einbrachte. Dieser Umweg entfällt künftig. Der Rat stimmte der Satzungsänderung in dieser Woche geschlossen zu.