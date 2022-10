Aus dem Hückeswagener Rathaus : Stadt sperrt  ehemalige Schulhöfe von KGS und GGS

Nicht mehr sicher: Die steile Treppe, die von der Kölner Straße zum KGS-Schulhof führt, ist in einem schlechten Zustand. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Die Stadt Hückeswagen wird in Kürze den oberen Schulhof der KGS und den des ehemaligen Standorts der Löwen-Grundschule (GGS), der gegenüber und ebenfalls an der Kölner Straße liegt, sperren.

So ist etwa die steile Treppe, die von der Kölner Straße hoch zum KGS-Schulhof führt, an einigen Stellen nicht mehr gut in Schuss – einige Stufen sind abgebrochen.