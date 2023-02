Von Hückeswagen nach Neuss Stadt spendet alte Schulmöbel an DRK

Der Kontakt nach Hückeswagen sei über die Frau eines Kollegen zustande gekommen – die unterrichte an der Löwen-Grundschule. „Sie hat mir gesagt, dass ich in Hückeswagen nachfragen sollte“, sagt die DRK-Bereichsleiterin. Die Möbel seien rund 35 Jahre alt, allerdings noch gut in Schuss. „Im Zuge des Neubaus der Löwen-Grundschule haben wir dafür weitgehend neue Möbel angeschafft“, sagt Alexander Stehl, Leiter des Fachbereichs Bildung und Soziales. Er sei gerade mit seiner Kollegin Andrea Binder auch in der ehemaligen Katholischen Grundschule gewesen, um nachzusehen, welche Möbel es dort noch gebe. „Da sind auch noch einige, aber nur noch sehr wenige. Und in der alten Löwen-Grundschule sind es noch etwa vier oder fünf Klassenräume, in denen es noch Möbel gibt“, sagt Stehl. Dafür werde indes auch noch Verwendung gefunden. „Es gibt immer wieder Anfragen, etwa auch aus dem Ahrtal, wo für den Übergang nach der Flutkatastrophe noch Bedarf bestehen“, ergänzt Andrea Binder.