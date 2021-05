Registrieren in Hückeswagener Lokalen und Geschäften : Stadt setzt auf Luca-App zur Rückverfolgung

Die Luca-App wird nun auch in Hückeswagen und darüber hinaus im Oberbergischen Kreis zur Registrierung und gegebenfalls zur Rückverfolgung eingesetzt. Foto: dpa/Thomas Frey

Hückeswagen Wer nun in Hückeswagen shoppen, ein Lokal oder die Stadztverwaltung besuchen will, kann sich jetzt vielerorts mit der Luca-App am Ein- und Ausgang registrieren.

Einfache Registrierung bei Besuchen in Restaurants und Geschäften – und jetzt auch bei der Stadt. Das verspricht sich die Verwaltung von der Luca-App. „Im Rahmen der Hygienemaßnahmen gegen die Corona-Pandemie ist insbesondere die Registrierung zur Kontaktnachverfolgung wichtig“, betont Torsten Kemper. Gerade wo jetzt die Fallzahlen wieder sinken und der Besuch von Lokalen ab dem 28. Mai – zumindest im Außenbereich – wieder möglich ist, bedeutet dies beim Besuch in Restaurants häufig ein Ausfüllen vieler Zetteln zur Registrierung. „Eine einfache, moderne Alternative bietet hier die Luca-App“, sagt Kemper.

Wer sich diese auf sein Smartphone herunterlädt, kann beim Betreten und Verlassen eines Lokals oder eines Geschäftes einfach einen QR-Code scannen und ist damit registriert. Kemper: „Die Luca-App ist seit kurzem auch mit dem Kreisgesundheitsamt vernetzt, so dass bei einem Corona-Fall die Daten der Kontakte direkt an das Gesundheitsamt übermittelt werden können und dann eine schnelle Information möglich wird.“

Die Geschäftsführerinnen des Stadtmarketings, Andrea Poranzke und Monika Zöller, hatten bereits in der vorigen Woche Informationen über die App an Gastronomiebetriebe und Einzelhändler verteilt. Auch die Stadtverwaltung nutzt sie nun, um Besucher im Bürgerbüro zu erfassen. Das gilt ebenso für Sitzungen des Rates und der Ausschüsse. Darüber hinaus können Besucher künftig auch beim Besuch der Stadtbibliothek, des Heimatmuseums oder des Minigolfplatzes auf das Ausfüllen von Zetteln verzichten und mit dem Smartphone ein- und auschecken.

Bürgermeister Dietmar Persian freut sich, „dass unsere Gastro-nomen und Händler wieder für ihre Gäste da sein können“. Voraussetzung sei jedoch in vielen Fällen die Registrierung, damit bei einem Corona-Fall schnell die Kontaktpersonen informiert werden könnten. Persian: „Diese App spart die Zettelwirtschaft und erleichtert das Registrieren für Besucher und Gastgeber enorm.“

Info Die Luca-App gibt es kostenfrei im App-Store von Apple oder bei Google Play.

