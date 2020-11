Bauarbeiten in Wiehagen : Stadt saniert maroden Gehweg entlang der Wiehagener Straße

Wiehagen Am kommendem Montag, 16. November, beginnt die Sanierung des Bürgersteigs entlang der Wiehagener Straße zwischen dem neuen Kreisverkehr und dem Lebensmitteldiscounter Penny.

Nach der BEW, die bis Ende des Monats die Gaskappen aus der Fahrbahnen entfernt, hat sich nun auch die Stadt Bauarbeiten vorgenommen: Am kommendem Montag, 16. November, beginnt die Sanierung des Bürgersteigs entlang der Wiehagener Straße zwischen dem neuen Kreisverkehr und dem Lebensmitteldiscounter Penny. „Auf einer Länge von zirka 300 Metern ist vorgesehen, den größtenteils maroden Gehweg in Pflasterbauweise zu erneuern“, teilt Waldemar Kneib vom Bauamt mit.

Saniert wird in mehreren, jeweils maximal 50 Meter langen Bauabschnitten. „Dabei wird eine Fahrspur durch Baufahrzeuge blockiert sein“, betont Kneib. Die Einrichtung einer Baustellenampel sei nicht erforderlich. Denn letztlich schließen sich die Bauarbeiten an die der BEW an und damit an die Sperrung der Fahrbahn Richtung Innenstadt. Und dafür ist eine Umleitung über die B 237 ausgeschildert. Erst nach Fertigstellung des jeweiligen Abschnitts wird mit dem nächsten begonnen, versichert Kneib.