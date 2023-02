Aktionen in den Ferien in Hückeswagen Stadt sagt Kinderdorf für diesen Sommer ab

Nach dem Kinderdorf ist vor dem Kinderdorf“ lautete seit 2014 die Devise von Andrea Poranzke. Nachdem die Premiere – damals noch in den Herbstferien – so erfolgreich war, fand die zweiwöchige Aktion für Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren immer in den Sommerferien statt. Mit Ausnahme der beiden Corona-Jahre 2020 und 2021. Sobald also das aktuelle Kinderdorf die Pforten wieder geschlossen hatte, ging die Stadtjugendpflegerin all die Jahre umgehend auf die Suche nach Spendern. Denn die Finanzierung der aufwendigen Aktion liegt bei mindestens 70.000 Euro, die durch die Teilnehmergebühr der bis zu 200 Jungen und Mädchen nicht annähernd gedeckt werden kann. Das Ende des Kinderdorfs 2022 markierte aber zeitgleich auch das Ende des Engagements der Stadtjugendpflegerin. Stand doch im August bereits fest, dass Andera Poranzke zum 1. Februar die Leitung des Jugendzentrums abgeben und sich hauptsächlich um die Wirtschaftsförderung kümmern wird.