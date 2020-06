Hückeswagen in der Corona-Krise : Stadt öffnet Sportstätten ab 2. Juni

Hückeswagen Sport ist wieder in den Hallen und auf dem Sportplatz Schnabelsmühle möglich.

Die nächste Lockerung ist in Sicht: Ab kommendem Dienstag, 2. Juni, dürfen die Turn- und Sporthallen in Hückeswagen wieder geöffnet werden, auch auf dem Sportplatz kann ab diesem Tag wieder trainiert werden. Das teilte am Freitag Alexander Stehl, Leiter des Fachbereichs für Bildung und Soziales bei der Stadtverwaltung, mit. Allerdings funktioniere das nur unter Beachtung bestimmter Regeln, betonte er mit Verweis auf die Corona-Krise.

„Wenn die die Sporthallen und der Sportplatz am 2 Juni öffnen, wird bei weitem noch nicht alles wie früher sein“, stellte er klar. Die neueste Corona-Schutzverordnung, die am Mittwochabend veröffentlicht wurde, ermögliche nun wieder mehr Vereinssport auch in Hallen und auf Sportplätzen. „In der Kürze der Zeit – nach Maßgabe der ganz frischen Regeln – wurde in enger Abstimmung mit dem Stadtsportverband durch die Stadt ein Nutzungs- und Hygienekonzept für die städtischen Hallen und den Sportplatz Schnabelsmühle erarbeitet“, berichtete Stehl. Die Vereine bekommen so unter Beachtung bestimmter Regeln die Möglichkeit, im Zuge der Corona-Lockerungen wieder zu trainieren.