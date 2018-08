Hückeswagen: Stadt nimmt Betroffene bei Pflege an die Hand

Hückeswagen Momentan ist es schwierig, einen Pflegedienst zu engagieren. Die Pflege- und Seniorenbeauftragte der Stadt, Diana Hintemann, versucht in solchen Fällen aber als Mittlerin aufzutreten. Außerdem bietet sie eine kostenfreie Pflegeberatung an.

Von einem Pflege-Notstand kann in Hückeswagen und Wipperfürth aktuell zwar noch nicht die Rede sein. Die Äußerungen der beiden Pflege- und Seniorenberaterinnen beider Städte, Diana Hintemann (Hückeswagen) und Alexandra Abel (Wipperfürth), lassen aber vermuten, dass es nicht mehr weit bis dorthin sein könnte. „Die Pflegedienste nehmen momentan nur noch Notfälle an“, berichtet Abel im Gespräch mit unserer Redaktion. Für normale Zugänge würden die Kapazitäten momentan nicht ausreichen, bestätigt Diana Hintemann. Schon zu Jahresbeginn gab es eine ähnliche Situation, damals der Grippewelle geschuldet, weswegen die Pflegedienste Personalengpässe hatten. Jetzt sind es die Sommerferien. Doch das Grundproblem ist ein anderes: Es gibt schlicht zu wenig Kräfte in der Pflege.