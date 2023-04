Politik in Hückeswagen Stadt lehnt Anschaffung von Schwimmcontainer ab

Das wollte Oliver Hecker (SPD) in der Sondersitzung des Betriebsausschusses Freizeitbad wissen, in dem es um die Zukunft des Hückeswagener Hallenbads ging (unsere Redaktion berichtete). Ein solcher zwölf mal drei Meter großer Pool auf Rädern, untergebracht in einem Container, kann überall dort vorfahren, wo Kinder mangels Schwimmunterricht doch das Schwimmen erlernen können. In jedem der fünf NRW-Regierungsbezirke soll einer dieser Schwimmcontainer eingesetzt werden; jeweils sechs Kinder können dann ans Wasser gewöhnt werden.