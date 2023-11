Unterbringungsmöglichkeit in Hückeswagen Stadt kauft mit Geld vom Land Wohnhaus für Flüchtlinge

Die Stadt wird in den nächsten Wochen für gut 300.000 Euro ein Wohnhaus in Hückeswagen kaufen, um darin Flüchtlinge unterzubringen. Mit einer einstimmig gefassten Eilentscheidung machten die Politiker im Haupt- und Finanzausschuss am Montagabend den Weg für das von der Verwaltung vorgeschlagene Immobiliengeschäft frei. Wo im Stadtgebiet das Haus steht, wie viele Menschen dort untergebracht werden können und sollen und ab wann die Stadt es als Flüchtlingsunterkunft nutzen will, wurde in öffentlicher Sitzung nicht gesagt.