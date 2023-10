Diskussion im Hückeswagener Stadtrat Stadt kann Anträge auf Fördermittel fürs Schloss stellen

Die Kosten sind es vor allem, die der FaB und AfD ein Dorn im Auge sind. „Wir werden dagegen stimmen, weil es dem Bürger nicht vermittelbar ist“, betonte Markus Lietza (AfD). Oliver Junginger (FaB) holte weiter aus: „Es waren einmal 20 Millionen, jetzt sind es schon 22 Millionen, dazu nur acht Millionen an Fördergeldern – und wir wissen aus der Erfahrung, dass es immer teurer wird als geplant.“ Bei allen Projekten, die die Stadt derzeit vor der Brust habe, sei das Schloss das am wenigsten drängendste. „Die Umnutzung des Schlosses ist eine freiwillige Sache“, betonte Junginger. Es sei so nicht finanzierbar. „Wir können uns das nicht leisten. Eigentlich kann der Stadtrat darüber auch nicht abstimmen, wir müssten uns vertagen.“ Bürgermeister Dietmar Persian machte dazu dann ein paar Ergänzungen. „Zum einen geht es bei den acht Millionen nur um die Städtebauförderung. Dazu kommen noch die EFRE-Gelder, es ist also deutlich mehr.“ Außerdem gehe es in der Sitzung nicht darum, die Umnutzung final zu beschließen, sondern lediglich die Anträge auf Fördermittel zu stellen. „Wenn wir die nicht fristgerecht stellen, dann passiert letztlich überhaupt nichts“, stellte Persian klar. Außerdem sei der Erhalt des Schlosses mitnichten eine „freiwillige Angelegenheit“, sondern vielmehr eine „historische Verpflichtung“. Zudem würde der Erhalt des Schlosses sowie die nötige Sanierung die Hückeswagener ohne die Anträge auf Fördermittel noch deutlich teurer zu stehen kommen. Martin Meine (SPD) wollte wissen, ob andere Projekte gefährdet seien. „Nicht durch das Schloss. Aber unabhängig davon ist es fraglos eine große Aufgabe, die wir haben“, versicherte Persian. Pascal Ullrich (CDU) wünschte sich unabhängig von der Abstimmung eine „gemeinsame Sachdiskussion“, was auch Markus Reichwein so sah. „Wir wollen, dass die Bürger mit ins Boot geholt werden“, forderte der FDP-Politiker. Auf der anderen Seite wäre es sträflich, jetzt keine Anträge zu stellen.