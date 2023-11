Spielplätze in Hückeswagen Neue Abenteuer für kleine Spielkinder

Mit dem Budget für die städtischen Spielplätze im Haushalt der Stadt von gerade einmal 13.500 Euro sind nicht wirklich große Sprünge zu machen. Davon müssen die 28 Spielplätze in der Schloss-Stadt mit ihren insgesamt 255 Spielgeräten, die auch noch zum Großteil älter als 15 Jahre sind, gepflegt und instandgesetzt werden. In der September-Sitzung des Rats wurde bekannt, dass zu diesem Zeitpunkt 63 Geräte Mängel aufwiesen, wovon 16 noch in diesem Jahr repariert werden sollten. Vier Spielgeräte waren vor sechs Wochen gesperrt, anderen drohte dieses „Schicksal“. Der Rat stimmte dann einstimmig dafür, überplanmäßige Mittel in Höhe von 50.000 Euro für die Behebung der Mängel noch in diesem Jahr zur Verfügung zu stellen. Eva Ahrens vom Bauamt stellt jetzt eine Übersicht von Spielplätzen im Stadtgebiet zusammen, die in diesem Jahr bereits erneuert und deren Geräte repariert wurden.