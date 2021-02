Hückeswagener Politik : Stadt informiert über die Millionen-Projekte

Ein Blick auf die Baustelle der Löwen-Grundschule am Bürgerbad. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Informationsveranstaltung zur neuen Löwen-Grundschule und zum neuen Feuerwehrhaus am Donnerstag, 25. Februar, als Videokonferenz. Interessierte können sich den Zugangslink zuschicken lassen.

Wie ist der aktuelle Sachstand der beiden Neubau-Projekte, für die zusammen aktuell etwa 25 Millionen Euro veranschlagt sind? Die Antwort darauf sollte es in diesem Monat eigentlich in der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport und des Ausschusses für Bauen und Verkehr geben. Doch aufgrund der Corona-Pandemie hatte die Stadtverwaltung in Abstimmung mit den Fraktionen alle Ausschusssitzungen in diesem Monat abgesagt. Die darin vorgesehenen notwendigen Entscheidungen wurden auf den Haupt- und Finanzausschuss am 2. März verschoben. Da für die gemeinsame Sitzung der beiden Ausschüsse jedoch einige wichtige Themen vorgesehen waren, wird die Stadt den geplanten Tag der Sitzung – Donnerstag, 25. Februar, 17 Uhr –, nutzen, um die Ausschussmitglieder und die Öffentlichkeit virtuell mittels Videokonferenz zu informieren.

„Virtuelle Ausschusssitzungen sind nach der Gemeindeordnung NRW nicht zulässig“, stellt Bürgermeister Dietmar Persian klar. „Aber informieren können wir die Ausschussmitglieder und die Öffentlichkeit natürlich auch online.“ Deswegen sollen die wichtigsten Themen, die für die gemeinsame Sitzung vorgesehen waren, in einer kurzen Präsentation vorgestellt werden. Dies sind insbesondere die weiteren Entwicklungen beim Neubau der Löwen-Grundschule und der Stand der Planungen für das neue Feuerwehrhaus. So soll die aktuelle Zeitschiene beim Schulneubau ebenso vorgestellt werden wie der Generalunternehmer, die Firma Hundhausen aus Siegen. Auch will die Verwaltung auf Einsparungsmöglichkeiten im Außenbereich des künftigen Schulgebäudes eingehen und die Planungen der Inneneinrichtung samt aktueller Kostenschätzung vorstellen. Weitere Themen sind der Sachstandsbericht zum Digitalpakt mit Fokus auf die Optimierung der Strom- und Datennetzwerke der Montanusschule und der Grundschule Wiehagen sowie die Sanierung der maroden Wege des Friedhofs.

Hier soll einmal die neue Feuerwache des Löschzugs entstehen. Foto: Stephan Büllesbach

Die Ausschussmitglieder haben während der Videokonferenz auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. „Entscheidungen werden hier aber nicht getroffen“, betont Persian. Diese stehen in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses an.