Zeichen für Toleranz und Gleichberechtigung in Hückeswagen : Stadt hat Regenbogenfahne auf dem Schlossturm gehisst

Zeichen für Toleranz und Gleichberechtigung in Hückeswagen

Hückeswagen Die Stadt Hückeswagen hat sich einer Initiative von deutschen Städten angeschlossen: Während die Münchner Areal nicht in Regenbogenfarben leuchten darf, weht auf dem Schlossturm die Regenbogenfarben.

Die Stadt Hückeswagen setzt ein Zeichen für Toleranz und Gleichberechtigung: Seit Mittwoch weht dort die Rogenbogenfahne. „Wir brauchen niemanden zu fragen, wie machen einfach!“, sagt Bürgermeister Dietmar Persian in Bezug auf die Debatte um die beleuchtete Münchner Arena zur Fußball-EM. „Hückeswagen hat leider keine Schlossbeleuchtung, bei der man so einfach per Knopfdruck die Farbe ändern kann. Aber wir haben einen weithin sichtbaren Fahnenmast auf dem Turm, auf dem heute die Regenbogenfahne weht.“