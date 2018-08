Hückeswagen: Stadt ehrt die Besten des Stadtradelns auf dem Altstadtfest

Hückeswagen Das Endergebnis des Stadtradelns steht fest. Insgesamt 66.479 Kilometer fuhren die Hückeswagener Radlern bei der dreiwöchigen Aktion vom 10. bis 30. Juni. Diese Zahl nannte jetzt Organisatorin Heike Rösner, die Tourismusbeauftragte der Stadt, und korrigierte damit die zahl, die der Kreis vor drei Wochen mitgeteilt hatte.

„Den Kampf gegen die Nachbarkommunen haben wir gewonnen“, berichtete Rösner erfreut. Wipperfürth mit 63.270 Kilometern kam der Schloss-Stadt noch am nächsten, die Nachbarstadt hat aber auch deutlich mehr Einwohner. In Gummersbach wurden 20108 Kilometer, in Waldbröl 7428 Kilometer und in Radevormwald 5723 Kilometer erradelt. Dank der Schloss- und der Hansestadt kam gewann der Oberbergische Kreis (175.046 Kilometer) auch das „Rennen“ gegen den benachbarten Rheinisch-bergischen Kreis (154.397Kilomter).