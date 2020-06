Radfahren in Hückeswagen : Hückeswagener radeln wieder drei Wochen für eine saubere Umwelt

Hückeswagen 2018 war Hückeswagen beim „Stadtradeln“ mit Abstand an der Spitze der fahrradaktivsten Kommunen im Oberbergischen Kreis. Bei der diesjährigen Aktion soll mit einem noch besseren Ergebnis der Platz verteidigt werden.

Der große Erfolg 2018 war Motivation genug. Die Stadt beteiligt sich auch 2020 an der Aktion „Stadtradeln“ des Klimabündnisses, die vom 27. Juni bis 17. Juli läuft. 2018 waren in der Schloss-Stadt 205 Teilnehmer auf dem Rad aktiv. Der Beste hatte 1750 Kilometer erradelt. Insgesamt waren damals knapp 66.500 Kilometer zusammengekommen, was Hückeswagen mit Abstand an die Spitze der fahrradaktivsten Kommunen im Oberbergischen Kreis katapultiert hatte. 4,3 Kilometer pro Einwohner hatte Hückeswagen vor zwei Jahren vorweisen können. In diesem Jahr wird die Aktion mit weiteren Kommunen im Kreis fortgesetzt: Gummersbach, Radevormwald, Wipperfürth, Wiehl und Morsbach sind neben Hückeswagen in diesem Jahr mit dabei, wenn es heißt: „Rauf auf die Räder und in die Pedale treten“.