Hückeswagener Zukunft Stadt bestellt Mobilitätskonzept für 75.000 Euro

Zielsetzung ist es laut Verwaltung, eine „bessere und klimafreundlichere Mobilität“ in Hückeswagen zu erreichen. Gleichzeitig soll das Konzept als „strategische Grundlage für die zukünftige Verkehrsentwicklung in Hückeswagen“ dienen. Das klingt noch reichlich abstrakt; die Anforderung an das Fachbüro besteht aber auch darin, Vorschläge für ganz konkrete Maßnahmen zu entwickeln, die dann auch zeitnah umgesetzt werden können. Externe Akteure wie etwa der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC), der Bürgerbusverein und die Wirtschaftsförderung sollen bei Workshops und Dialog-Foren in die Arbeit am Konzept einbezogen werden. Auch die Bürgerbeteiligung wird eine wichtige Rolle spielen.