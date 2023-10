Stelle eines Case-Managers wird ausgeschrieben Hückeswagen bekommt einen „Kümmerer“ für Geflüchtete

Bislang hat sich bei der Stadtverwaltung Mario Moritz im Zuge seiner Stabsstelle darum gekümmert. Allerdings ist sein Aufgabengebiet so groß geworden, dass deutlich weniger Zeit dafür übrig ist. Ein Case-Manager soll nun helfen und den Integrationsprozess unterstützen. Der Vorschlag der Verwaltung, eine solche Stelle in Vollzeit einzurichten, wurde im Rat mit großer Mehrheit angenommen. Nur die AfD stimmte dagegen. Der Case-Manager stelle „eine gute Gelegenheit“ dar, argumentierte die Verwaltung. Im Vorjahr hatte es bereits gemeinsam mit Wipperfürth eine Case-Managerin mit je hälftigem Zuständigkeitsbereich gegeben. Sie hatte jedoch zur Jahresmitte gekündigt, um in Lindlar in Vollzeit den gleichen Aufgabenbereich zu übernehmen. Das, und auch die Erfahrungen aus dem ersten Halbjahr 2022, hatten gezeigt, dass auch in Hückeswagen eine Vollzeitstelle gerechtfertigt wäre. Nach dem Beschluss im Haupt- und Finanzausschuss wurde die letzte Hürde im Rat genommen, eine solche „Kümmerer“-Stelle einzurichten.