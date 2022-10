Praktikum in Hückeswagen : Einmal in die Berufswelt „schnuppern“

Einmal in die Berufswelt „schnuppern“

Praktikum in Hückeswagen

Hückeswagen Auch in Hückeswagen machten jetzt Zehntklässler des St.-Angela-Gymnasiums ein Praktikum. Zwei Schüler berichten über ihre beiden Wochen bei der Stadtverwaltung und der Firma Pflitsch.

Die Zehntklässler des Wipperfürther St.-Angela--Gymnasiums waren in den vergangenen beiden Wochen nach den Herbstferien ausgeschwärmt, um in verschiedenen Bereichen Einblicke ins Berufsleben zu erhalten. In den vergangenen Jahren musste das Berufspraktikum coronabedingt ausfallen. „Für die Schüler ist es sehr sinnvoll und wichtig, dass sie viele Einblicke bekommen“, unterstreicht Lehrerin Nadine Sarp, eine der beiden Oberstufenleiter. „Wir wollen ihn diese Möglichkeit bieten. Nach ihrem Abitur fällt es ihnen vielleicht leichter, einen Beruf zu finden.“