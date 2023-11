Stadtsportverband Hückeswagen Spielfest animiert selbst die Kleinsten

Im Eingangsbereich der Mehrzweckhalle im Brunsbachtal stehen am Samstagnachmittag etliche Straßenschuhe, von drinnen sind fröhliches Lachen und laute Rufe zu hören. „Komm her, das ist klasse!“ oder „Komm schnell, ich will dahinten hin!“, heißt es etwa. In der Halle tummeln sich etliche Kinder. Direkt am Eingang schwingen sie an den dicken Seilen durch die Luft, gleich daneben probieren sich einige auf blauen Matten beim Bodenturnen aus, und wieder ein Stück weiter springen sie ausgelassen auf der bunten Hüpfburg herum.