Trainingsbesuch beim TB Hückeswagen : Springen für die Fitness reduziert die Kilos

Hückeswagen Beim dynamischen Fitnesstraining auf dem Trampolin werden nicht nur Glückshormone freigesetzt. Durch die Kombination aus schnellen, sprintähnlichen und langsamen Sprüngen im Takt der Musik wird die effektive Fettverbrennung des Körpers stark gefördert.

Die Kombination aus Sport und Musik ist nicht neu. „Tanz und Trimm dich fit mit Max Greger“ lautete der Titel einer Gymnastik-Langspielplatte von 1973. Aerobic mit Jane Fonda schwappte in den 1980er Jahren von den USA als neuer Sporttrend nach Deutschland. Mittlerweile hat sich nicht nur die Musik, sondern auch das Training verändert. Beim Turnerbund Hückeswagen (TBH) geht bei der „Jumping Fitness“ nichts ohne fetzige Musik. Der Takt bestimmt hier den Schwierigkeitsgrad des Trainings in Form von „Beats per minute“ (BPM). Trainerin Tatjana Ivanusic weiß genau, was sie ihren „Jumpern“ zumuten kann. Nach einem kurzen Warm-Up auf dem Bellicon – einem Minitrampolin mit Haltegriff – geht es erst so richtig zur Sache. Mit ausgefeilten Choreografien treibt die Fitnesstrainerin ihre Gruppe zu Höchstleistungen an. „Wir gehen im Kardiobereich an unsere Grenzen“, sagt die 28-Jährige, die pro Trainingsstunde bis zu 700 Kalorien verbrennt.