Stadtsportverband Hückeswagen Sport ist „größte Bürger-Bewegung“ der Stadt

Bei allen Großprojekten, in die die Stadt jetzt und in den nächsten Jahren viele Millionen investiert, die sie eigentlich nicht hat und über Kredite finanzieren muss, ist der Stadtsportverband von Anfang an mit im Boot. Dazu wurde der Arbeitskreis Sport als beratendes Gremium eingerichtet. In ihm ringen der SSV, Vertreter der Verwaltung und der Parteien gemeinsam um Lösungen für eine nachhaltige Verbesserung der Sport-Infrastruktur in Hückeswagen.