Kurioser Diebstahl in Hückeswagen Spontan Fahrrad gestohlen – „weil‘s so leicht war“

„Gelegenheit macht Diebe“, heißt es. An einem Tag im September vorigen Jahres hatte sich eine solche verlockende Gelegenheit für einen zufällig vorbeikommenden 35-Jährigen aus Bottrop mitten in Hückeswagen ergeben. An der Bahnhofstraße, wo er gerade aus dem Linienbus gestiegen war, ließ er auf seinem Weg zu einem zuvor vereinbarten Treffen mit einer Online-Bekanntschaft kurzerhand ein dort an einem Poller befestigtes Pedelec mitgehen: „Weil es da eben rumgestanden hat, ganz schlecht gesichert war und es einfach so leicht war, es schnell und ohne großen Aufwand mitzunehmen“, sagte er jetzt als Angeklagter vor dem Amtsgericht in Wipperfürth zu seinen Beweggründen aus.