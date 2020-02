Kindergarten in Hückeswagen : Spielzeugfreie Zeit stärkt die Gruppe

Kindergarten in Hückeswagen

Wiehagen Ein großer Erfolg war das Projekt „Drei Wochen ohne Spielzeug“ im Johanna-Heymann-Familienzentrum der Arbeiterwohlfahrt in Wiehagen.

Der Autoteppich hat noch Urlaub, aber die Spielküche und die Malsachen haben bereits wieder Einzug in den Gruppenraum der „Eulen“ im Johanna-Heymann-Familienzentrum der Arbeiterwohlfahrt (Awo) auf Wiehagen gehalten. Nach dem Projekt „Drei Wochen ohne Spielzeug“ wurde nun ganz demokratisch abgestimmt, welche Spielsachen wieder in die Schränke eingeräumt werden. Vermisst wurden sie in den vergangenen Wochen nicht. „Die Kinder haben nicht danach gefragt, stattdessen entwickelten sie sehr viel Fantasie, und es gab enorm viele Rollenspiele“, berichtet Erzieherin Britta Schneider, die ein sehr positives Fazit zum Ende des Experiments zieht. Statt Spielzeug standen den Kindern Kartons, Papprollen, Tücher, Kissen, Knöpfe oder Wolle zur Verfügung, die kreativ eingesetzt wurden.