Hückeswagenerin im Internet abgezockt Private Spielzeug-Verkäuferin wird Opfer von Cyberkriminalität

Wie dreist und abgezockt gerade die Internetkriminelle sind, zeigt sich jetzt an einem Beispiel aus Hückeswagen. Wurde doch jetzt eine 38-Jährige Opfer einer Betrugsmasche über eine scheinbar sichere Funktion eines Verkaufsportals. So berichtet Polizei-Sprecher Michael Tietze über einen Vorfall von vorigem Sonntag: „Die ,Sicher bezahlen‘-Funktion bei Kleinanzeigenkäufen sorgt eigentlich dafür, dass Käufer und Verkäufer beim Handeln keinen Reinfall erleben und geschützt sind.“ Doch häufig versuchten angebliche Käufer unter dem Deckmantel „Sicher bezahlen“, an Daten von Kreditkarten zu gelangen, um diese anschließend zu belasten.